Jasmina Alagič Vrbovská (32) sa pred sviatkami rozhodla pre zmenu. Hoci sa od narodenia pýšila prirodzenými plnými perami, zrejme jej to nestačilo. Moderátorka navštívila skrášľovací salón.

Jasmina je známa tým, že si mení farbu vlasov ako na bežiacom páse. Okrem toho sa netají rôznymi vylepšeniami tváre v známej klinike, ktorú navštevuje množstvo celebrít. V januári 2020 šokovala výrazne plnšími perami, keď sa s novým imidžom ukázala vtedy na párty k SuperStar. Aktuálne sa pred Vianocami opäť dala vylepšiť.

„Ukážem sa vám bez filtra, lebo ste sa ma pýtali na rúž. Nemám rúž. Vidíte, čo sa mi tu odlupuje? Bola som v salóne, kde mi nafarbili pery. Bola som na ich tetovaní. Normálne som vydržala, teda ako sa to vezme, tetovane pier. Milujem to. Už mi iba odídu chrasty a bude to krásne,” prezradila vo videu Alagič.

Anketa Páčia sa vám plnšie pery Jasminy Alagič? Áno 0% Nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: