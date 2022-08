Jasminin dvorný vizážista Milan Švingál nedávno zverejnil jej video bez štipky mejkapu. Rozprávali sa v ňom, na koho sa chce podobať, aby ju tak nalíčil. Alagič sa v ňom zoširoka usmievala. Keď ju ľudia zbadali, neodpustili si drsnú kritiku. Viacerí jej odkázali, že s tými ústami vyzerá ako Thomas Puskailer, alebo, že načo si taká krásna žena dala napichať pery. Rovnako riešili, že nenamaľovaná sa na seba vôbec nepodobá. Jasmina si však z toho nič nerobí a na hejterov má jasný názor.

Jasmina Alagič je vždy štýlová. Zdroj: Instagram Jasmina Alagič

„Som prekvapená, lebo som ani nezachytila, že by niekto komentoval moju vizáž bez mejkapu, veď bez neho sa ukazujem často. Takmer stále chodím bez mejkapu, lebo to nepovažujem za extrémne podstatné. Krása človeka spočíva v niečom inom,“ povedala nám Alagič. „Napríklad nesúdim ľudí podľa toho, ako vyzerajú. Prehovorím s nimi a potom si viem urobiť malý úsudok o nich. A nenapadlo by mi, že by to niekto mohol robiť v opačnom zmysle. Ale tak, ako sa hovorí, každý má právo na svoj názor,“ dodala.



