Žije život ako v rozprávke. Jasmina Alagič si už viac ako dva roky užíva zamilovanosť v manželstve ako na začiatku vzťahu. Svedčia o tom aj jej príspevky na sociálnej sieti. Naozaj však žije taký dokonalý a šťastný život, akým sa prezentuje? Aký je jej recept na spokojný vzťah?

„Snažím sa naučiť jednu vec, ktorá viem, že mi v živote pomáha: Nedávať nevyžiadané rady. Myslím si, že nie všetko funguje na každého, som o tom presvedčená. Na nás funguje to, že sme k sebe úprimní, že všetko, čo nás trápi, si rovno povieme! Neexistuje také, že teraz to ututlám,“ prezradila nám Alagič, podľa ktorej hneď ako vznikne problém medzi ňou a manželom, obaja si to vydiskutujú.

Jasmina a Patrik Zdroj: Instagram/ @jasmina_alagic

„Keď ma niečo nahnevá alebo keď jemu sa niečo nepáči, rovno si to povieme ako rovnocenní ľudia – podľa mňa toto je dôležité vo vzťahu. A ešte je fajn, keď majú obaja rovnakú víziu o rodine – že chcete, aby sa to uberalo rovnakým smerom, že chcete žiť v harmónii, v láske, že nechcete tam trepať problémy a hádky atď., takže sa im podvedome vyvarujete. Vec, ktorú by som mohla povedať hádavým spôsobom, poviem radšej normálne,“ otvorila sa nám Jasmina. No vzápätí priznala, že Rytmus musí tolerovať jej temperament.

„Na Paťovu obranu musím povedať, že tým, že ja som veľmi temperamentná, tak nie vždy tie veci viem povedať normálne. Sú to banality, ale niekedy som jednoducho pani premotivovaná, on ma uzemní a potom si poviem, či mi nešibe. U nás hádky, že by sme po sebe kričali, neexistujú,“ prezradila.

„Nikdy sme sa nepohádali. Nikdy sa nestalo, že by susedia počuli, že po sebe štekáme. Nikdy sme nemali tichú domácnosť – to sú podľa mňa veci, ktoré do vzťahu nepatria. Sme tu na to, aby sme si robili krásny život. Máme byť spolu celý život, tak je veľmi dôležité, aby sme boli na jednej lodi, aby sme vedeli, že všetko, čo si hovoríme, aj keď to nevyznieva na prvú dobre, tak je to pre naše vzájomné dobro, lebo sme rodina,“ povedala Alagič, ktorá aktuálne už nakrúca novú sériu Česko Slovensko má talent. Ten bude moderovať s českým kolegom Dávidom Gránským. Nežiarli na ňu Patrik?

“Nie! On je vyrovnaný čávo! Je zdravý chlap, ale nerobí prehnané veci, lebo vie, že on je moja miestna jednička. Náš vzťah je založený na tom, že sme spolu, lebo spolu túžime byť a nechceme byť s nikým iným. Mali sme možnosť rozhodnúť sa a rozhodli sme sa preto, lebo sme naozaj zamilovaní,” hovorí s tým, že ona na manžela tiež nežiarli: Tie fanúšičky, čo si mnohí myslia, to tak vôbec nefunguje. Odohrá koncert a ide domov. Paťo je naozaj muž, ktorý ti nedá absolútne žiadny dôvod na žiarlenie,” dodala.