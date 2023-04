Písal sa rok 2012, keď sa prevalila kauza Jara Slávika s gay pornom. Hoci ho vtedy týždenník PLUS 7 DNÍ usvedčil z toho, že za peniaze nakrúcal tvrdé porno s mužmi, ktoré sa dalo kúpiť v mnohých internetových obchodoch, Slávik to vtedy zatĺkal. Gay porno natočil v divokých 90. rokoch, dokonca dvakrát, pod pseudonymom Roman Gregor. Bol pornohviezdou vo filme Accidental Lovers, kde hral študenta, ktorý zmeškal vlak a potom si užíval so sladkým nápadníkom, a o tri roky neskôr účinkoval v snímke Nighthawken ako barman, ktorý orálne i análne uspokojoval jedného z hostí v podniku.

Na snímke Jaro Slávik. Zdroj: MARTIN DOMOK

Oba filmy, na ktoré v roku 2012 spomínaný týždenník upozornil, nakrúcal na Slovensku a boli určené na predaj, najmä pre americký trh. Po prevalení škandálu Slávik najprv tvrdil, že mladý divoch, ktorý nekompromisne obcuje s rovesníkmi v bare či v odstavenom vagóne, nie je on. Jeho škandál vtedy obletel bulvárne médiá vrátane českých.

Po dvoch dňoch mlčania vyrukoval s tým, že homosexuálnu porno skúsenosť neľutuje, a snažil sa škandál z minulosti zľahčovať. „Pred 20 rokmi som porobil toľko hlúpostí, asi ako väčšina 18-ročných ľudí, a v roku 1993 bolo také zvláštne obdobie, že som vyskúšal všetko možné aj nemožné,“ prezradil vtedy Slávik pre český Blesk.

Jaro Slávik je stabilnou súčasťou šou Česko Slovensko má talent. Zdroj: Archív

Prešlo 11 rokov a Jaro sa opäť vrátil k porno minulosti, o ktorej sa rozhovoril v šteklivej relácii K-Fun v Rádiu Viva. „Zavážilo to, že som žil s priateľkou v byte, zarábal som už dobre, ale mal som akurát nejaký finančný blackout, kadejako sme sa pretĺkali v tých 90. rokoch. Kamoši v tom čase chodili kradnúť do Rakúska, no ja som sa toho bál. Albánci robili drogy, skúšal to aj jeden môj kamarát, zobrali mu drogy a nezaplatili. Mne sa naskytla tá možnosť, točiť gay porno, povedal som si, že O. K., možno sa mi naskytne aj hetero porno, čo by ma viac bavilo. Ale po dvoch filmoch som zistil, že toto nie je cesta,“ prezradil Slávik, ktorý navyše priznal, že jeho vtedajšia priateľka s tým problém nemala.

Jaro Slávik Zdroj: archív

„Súhlasila s tým, zobrala to liberálne. V tom druhom filme som naozaj hral, lebo sa mi nepodarilo ani postaviť (smiech). Už som vedel, že to nie je tá cesta, bolo tam veľa hrania,“ šokoval otvorenosťou Jaro, ktorý potom, ako priznal, trpel za svoj „výstrelok“.

„V roku 2012 som urobil chybu, že ma presvedčil Paľo Rusko, aby som išiel Peťovi Puškárovi pomáhať s politickou kampaňou ako marketingová tvár. Bola to zabudnutá strana nejakých dezolátov. Ponúkli mi 20-tisíc eur. Dodnes mi dlží 5-tisíc eur. Médiá krátko nato vytiahli to moje gay porno, no okrem mňa tam boli aj iní známi fešáci. Označili ma za verejného nepriateľa a začali ma prenasledovať. Vypisovali mi novinári, sledovali mi deti, musel som predať dom, lebo mi tam zvonili opití susedia. Vyhral som súdny spor a dnes si z toho robím ‚srandu‘. Ale pred tými 12 rokmi, keď sa to prevalilo, to ‚sranda‘ nebola,“ povedal a netajil sa s tým, že skončil na liekoch.

„Mal som depresie, chodil som k psychiatričke, bral som antidepresíva. Som tu, žijem, to je dôležité. Bolo to dávno, je to moja história, mojich detí sa to netýka,“ dodal.



