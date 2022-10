U Bekrovcov bolo veselo. Dôvodom bolo jubileum Hilmerovej manžela Jara, ktorý to poriadne oslávil. A z jeho torty odpadli všetci hostia! „Oslava bola v štýle 70's alebo 80's ako v našom detstve a dospievaní. Rozhodla som sa dať mu z tých rokov darček, a tak dostal odo mňa walkman a inšpirovalo ma to dať mu urobiť na oslavu nejakú originálnu tortu pripomínajúcu tie časy. Vymyslela som, nech je torta presne taká, ako vyzeral jeho prvý kazeťák. To teda vôbec nebola ľahká úloha a bolo mi jasné, že to dokáže len naozaj výnimočná cukrárka,” zverila sa Hilmerová.

Tanečník a choreograf Jaro Bekr pokrstil v sprievode rodiny vbratislavskom kníhkupectve svoju knižku s názvom „Na toto vás nikto nepripaví“. Na snímke Monika Hilmerová a Jaro Bekr. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Urobiť ručne len podľa fotiek takú úžasnú kópiu presne toho magneťáka, to bola ťažká úloha. Vyzerá dokonale ako originál a ešte aj bola celá komplet jedlá a veľmi chutná. Zožala veľký úspech! Tak čo, je na fotke torta alebo kazeťák?” dodala Monika.

