Choreograf a manžel Moniky Hilmerovej Jaro Bekr nedávno všetkých vydesil schudnutou postavou. „Mám zrejme geneticky nábeh na vysoký tlak. Po operácii srdca sa kontrolujem a medzi iným si občas meriam tlak. Z 84 kg som na váhe 67 kg. Chce to pevnú vôľu a vzdať sa zopár vecí, čo som mal rád,“ zveril sa Bekr.

Jaro Bekr na snímke z roku 2006. Zdroj: Michaela Feuereislová

„Vypustil som jednoduché cukry, mäso skoro vôbec nejem, mliečne výrobky a ešte zopár vecí. Hlavne dodržujem už konečne prerušovanú hladovku. Mne vyhovuje systém 18-6. Cítim sa fajn a to je to, prečo som sa na to dal. Držím každému palce, kto sa snaží, len netreba uletieť a zabudnúť, že vám to síce pomáha, ale nerobí to z nikoho neohrozeného Supermana,“ dodal.

