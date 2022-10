U Bekrovcov bolo veselo. Dôvodom bolo jubileum Hilmerovej manžela Jara a choreograf to poriadne oslávil na žúre. „Bol to jeden fantastický večer s priateľmi. Som šťastný človek, že môžem mať takýchto ľudí okolo seba. Oslava narodenín v štýle 70. a 80. rokov,” zveril sa Bekr na svojom profile na Instagrame a priložil aj fotku z oslavy. Na tej sa na seba vôbec nepodobá. „Myslela som si, že to nie si ty (smiech), že si našiel nejakého dvojníka! Akože vtip,” reagovala mu istá Patrícia. Jeden kamarát ho dokonca prirovnal k expremiérovi Dzurindovi. „A ja reku večný bežec Dzurinda sa dal do gala,” napísala jeho fanúšička pod prezývkou „Kavomilka”. Záberom z párty sa pochválil aj jeho blízky kamarát Peter Šarkan Novák.

Na snímke Jaro Bekr, Monika Hilmerová a ich deti Zara a Leo. Zdroj: MICHAL SMRČOK