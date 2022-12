Pre aktívneho športovca, ktorý si tyká so zdravou stravou, to bol vtedy poriadny šok. Počas štúdií na FTVŠ totiž absolvoval veľa testov vrátane EKG záznamov, ktoré nevykazovali žiadne anomálie. V roku 2014 sa však všetko zmenilo. „Okolo Veľkej noci som prvýkrát po zime vyšiel na bicykli. Mal som hrudný pás na meranie tepu a ten mi ukázal 230 úderov za minútu. Usúdil som, že je pokazený a vymenil som baterky v snímači. Trénoval som však ďalšie dva týždne a tep bol stále veľmi vysoký. Dostával som navyše kŕče do nôh. Bol som poriadne nahnevaný, že mám po zime takú mizernú kondičku, tak som si nakladal ešte viac. V pokoji som mal tep 146 a pochopil som, že to nie je v poriadku. Ešte stále mi však nenapadlo odmerať si tep rukou na krku,“ zaspomínal si na svoje ťažké obdobie.

Tanečník a choreograf Jaro Bekr s milovanou rodinkou. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Šlo to so mnou rapídne dole vodou. V tom čase sme bývali v mezonetovom byte. Ja, ktorý som pravidelne športoval, som sa po troch mesiacoch choroby už ledva dostal na poschodie. Jednoducho som nevládal,” pokračoval s tým, že zašiel k lekárovi. A čo čert nechcel, napokon skončil na operačnom stole. Po EKG si z ambulancie odnášal diagnózu – poruchy elektrickej funkcie srdca.

Osem rokov po operácii je Jaro opäť vo forme, ale trochu obmedzenej, ktorá však už teraz viac súvisí s vekom. No a Jaro najnovšie opäť skončil v rukách lekára. Keby totiž nešiel na dôležité vyšetrenie, mohlo to dopadnúť veľmi zle. „Asi 20 minút nepokoja a môžete odvrátiť fatálne problémy. Snažím sa o svoje telo starať. Áno, kým som bol mladý človek a všetko fungovalo dobre a samo, som to až tak neriešil. S pribúdajúcim vekom človek pochopí, že zdraviu treba ísť aktívne oproti. Samozrejme, strava, cvičenie, životospráva atď. plus veľmi dôležitou časťou je prevencia. Napríklad kolonoskopia. Tento týždeň som bol opäť,” priznal najnovšie na sociálnej sieti.

„Trochu zvláštny pocit, keď sa vám v zadku špára kamarát. Som si istý, že ak by doktori robili kolonoskopiu tak ako Ladislav Kužela, chodilo by na ňu v pohode určite viac ľudí a určite pravidelne. Na konci sa mi potvrdilo to, že to má zmysel, keď mi Laco povedal po kontrole: „Ďakuj Bohu, že si zodpovedný. Vybrali sme dva polypy a z toho jeden vyzerá taký, že o rok, dva by sme tu už možno riešili rakovinu. Dnes večer to môžeš s Monikou osláviť!” pokračoval Jaro.

„Až v aute som si to asi uvedomil naplno a trochu ma to vystrašilo. Chcem len povedať, tie malé ku*vy nádory rastú rýchlo a naozaj 20 minút „krtkovania“ v p*deli je nič oproti tomu ako riešiť, či to zvládne vaše telo, či budete mať do konca života vývod, kde zoženiete peniaze na konkrétnu liečbu, ak ju poisťovňa neprepláca, alebo… čo bude robiť vaša rodina, keď tu už nebudete. Iba toľko som chcel: prosím vás, nepodceňujte prevenciu,” vyzval všetkých ľudí.