Jarmila je nechtová dizajnérka, ktorá je vydatá za svojho impulzívneho rumunského manžela Ionuta. Aj napriek svojej váhe je impulzívna a výbušná. V mladosti sa snažila zaobaliť, aby nebola tučné dievča, ktorému sa všetci smejú, ale aby bola tá veľká baba, ktorej sa všetci boja. Nakoniec sa dopracovala do štádia, kedy nevládze, kedy obmedzuje ostatných a svoj život nežije, ale iba prežíva. Samozrejme, ako manželka by chcela dať svojmu manželovi potomka, avšak s takouto nadváhou je to nemožné. Preto radšej trávi čas v robote, kde nemá pravidelne jedlo a zase iba priberá a priberá...

"Kedysi som sa bila v podnikoch, bola som taká rebelka. Každý týždeň som chodila na punkový koncert. Začala som sa akokeby psychicky utápať, že nikto má nemá rád. S mamou som rok nekomunikovala. Náš vzťah sa zlepšil, keď som sa jej za všetko ospravedlnila. Nebola som ideálne dieťa, neposlúchala som ju," prezradila na začiatku chudnutia svoj príbeh Jarmila.

Jarmila Vlad (30) z Bratislavy váži 172 kíl. Zdroj: tv markíza

Počas minuloročného galavečera Michaely Muckovej si Maroš a Miška zo šou pripravili pre Jarku prekvapenie a oznámili jej, že si ju Maroš vyberá do Extrémnych premien. Jarmila, ktorá bola pozvaná ako divák, prekvapene vychádza na pódium a Molnár si ju vyberá do Extrémnych premien. Jarmila nemá nad čím premýšľať. Teší sa na moment, keď sama bude stáť na pódiu takto o rok.

Váha Bratislavčanky Jarmily sa vyšplhala na číšlo 172. V návale emócií priznáva svoje zlyhanie. A je odhodlaná na svoju premenu v princeznú. U lekárky sa dozvedá, že má problém s policystickými vaječníkmi, ktoré jej bránia otehotnieť. Zároveň sa prizná, že ma hrozné nadužívanie liekov proti bolesti. Premenu Jarmily uvidíte už dnes večer na Markíze o 20.30 hod.

Jarmila Vlad

Vek: 30

Bydlisko: Bratislava

Rodina: Vydatá

Zamestnanie: Nechtová dizajnérka

Pôvodná váha: 172 kg

