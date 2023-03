Verejnoprávna televízia každý štvrtok prináša na obrazovky zábavnú šou Hit roka, kde sa v každej časti spomína na jeden daný rok v minulosti. Nedávno to bol rok 2001. Moderátor Ján Žgravčák (44) vtedy privítal ako jedného z hostí Jarmilu Lajčákovú Hargašovú (56), ktorá sa v televíznej relácii objavila po vyše troch rokoch. Sympatická moderátorka si zaspomínala na to, čo bolo v tom období pre ňu charakteristické a prezradila aj to, či sa plánuje vrátiť do televízie.

V relácii Hit roka sa nedávno spomínalo na rok 2001, ako vnímate vy prelom milénia?

– Rok 2000 a práve ten prelom som prežila v zahraničí a boli to Vianoce, ktoré som strávila v Spojených štátoch ďaleko od rodiny a napriek tomu, že som bola už s dcérou, tak to boli pre mňa asi najsmutnejšie Vianoce. Ale celkovo to obdobie bolo pracovne nesmierne zaujímavé. Robila som obrovské množstvo všelijakých programov a bola som veľmi vyťažená. Potom som sa rozhodla, že zmením trošku môj život a z obrazovky som odišla. Porodila som ďalšiu dcéru a zmenila som sa na chvíľu na ženu v domácnosti, ak to tak môžem povedať. Toto rozhodnutie som nikdy neoľutovala, uvedomila som si, že rodina má pre mňa väčšiu cenu ako pomyselný úspech v kariére.

Jarmila Lajčáková-Hargašová sa po vyše troch rokoch objavila v relácii RTVS Hit roka. Zdroj: RTVS

Technologické vychytávky v tom čase napredovali dopredu. Čo vás vtedy najviac potešilo?

– Ja a technológie sa vôbec nejako nekamarátime (smiech). Možno preto moja dcéra študuje umelú inteligenciu. O mne sa traduje v rodine, že keď idem okolo počítača, tak sa pokazí. Ťažko prijímam nové veci, keď je to však nevyhnutné, tak sa to, samozrejme, naučím, ale nevidím v tom zmysel mojej existencie. Myslím to tak, že nemusím mať každú technickú vychytávku, mám pocit, že ma to oberá o čas. Milujem knihy, vôňu zápisníka, do ktorého si perom zapisujem poznámky, aj napr. prípravu na akúkoľvek reláciu. Vždy si potrebujem scenár najprv načarbať rukou, až potom to dávam do počítača. Nie som veľký fanúšik nových technológií, ale, samozrejme, to, čo treba, zvládam. Na prelome roku 2000 už sme mali mobily, písali sme maily, to si pamätám, nemali sme vyhľadávače, neuľahčovalo to nám redaktorom až tak prácu ako dnes.

Jarmila Lajčáková-Hargašová Zdroj: Profimedia

V relácii Hit roka sa postupne mapujú naj udalosti daného obdobia. Hudobné nosiče boli tiež míľnikom doby. Najprv boli kazety, platne, potom cédečká, MP3-ky… Ako toto vnímate?

– Všetci sa teraz nejako vracajú k platniam, moja mladšia dcéra je veľký hudobný fanúšik. Museli sme kúpiť gramofón, zbierame platne, zistili sme, že sú neskutočne drahé. Chodíme po známych a pýtame aj od nich nejaké kúsky. Ona je ten typ, čo miluje starú hudbu, 80. a 90. roky, aj staršie, počúva to a často mi hovorí, že mami, to bolo také úžasné, závidím vám, že ste v tých časoch žili. A musím povedať, že doma máme asi 3-tisíc cédečiek. Zberateľom je môj muž. Ten naozaj, keď cestoval po svete, nikdy nič nepriniesol, ale cédečko muselo byť, hlavne také, čo vždy on hľadal. Teraz je nám to, samozrejme, už nanič. Máme ich doma v takej veľkej komode, dokonca som volala výrobcovi, či to má dobrú nosnosť, aby sa nám to celé neprepadlo. Keby niekto chcel požičať nejaké cédečko, máme ich doma dosť (smiech).

Ako si spomínate na časy, keď ste pracovali v rádiu?

– V 90. rokoch v Rock FM rádiu, kde som bola zamestnaná ako dídžejka, to bolo moje oficiálne pracovne zaradenie, tam sme si púšťali hudbu sami, lebo vtedy ešte nebol počítač. Keď vysielal napr. dnes už nebohý Julo Viršík, bola iná hudba, keď vysielal Rasťo Očenáš, zase iná, a dnes je to viac unifikované. Vývoj ide dopredu, ale mnohí poslucháči na toto obdobie celkom radi spomínajú.

Je nejaká relácia, na ktorú veľmi rada spomínate?

– Z môjho pohľadu Nočné lampy, ktoré som robila, to bol naozaj môj splnený profesionálny sen, je to niečo, na čo dodnes rada spomínam a z tých ostatných relácií, čo sa tam vtedy také… Nemám pocit, že by som chcela menovať reláciu, ktorú by som chcela, aby sa vrátila. Lebo ak si niečo pozriem na obrazovke, myslím, že to mám tak od detstva, sú to športové prenosy (smiech). Nemám taký široký záber. Ale pamätám si, že okolo roku 2001 sa rozbehli všelijaké seriály a ľudia boli od toho úplne závislí. Ja som išla v takom koliesku ako škrečok, že som naozaj nemala čas na to, aby som sledovala telenovely, ale pamätám si, že to vtedy mnohí sledovali.

Uvažujete, že by ste sa vrátili znova na televízne obrazovky?

– Človek sa vždy rád vracia, keď to má zmysel. Verím, že ešte niečo azda budem mať šancu vytvoriť.



