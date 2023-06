Z ich manželskej dvojice bol dosiaľ medzi ľuďmi známejší herec Marek Majeský (50), no Janka (40) mu aktuálne veľmi slušne konkuruje. Napriek tomu, že hrá negatívnu postavu, tzv. ľadovú kráľovnú, získala si množstvo fanúšikov, ktorí si ju práve vďaka tejto úlohe nesmierne obľúbili. Herečke sa relatívne skoro po škole narodili deti, a tak sa venovala v prvom rade dcérkam, neskôr začala s dabingom či menšími úlohami v divadle a dnes jej hviezda vystrelila do výšin.



V súkromí je Schatzi usmievavá žena. Zdroj: Instagram/janamajeska

V seriáli si prešla neverou jej muža Waltera, ktorého hrá Ján Koleník, v skutočnosti však žije už vyše 17 rokov v harmonickom vzťahu. Čo by robila v prípade, keby sa jej niečo také stalo v súkromí? „Ja som typ, ktorý nepátra, nechce vedieť, a ak by sa už niečo stalo a prišla by som na to a manžel by sa mi nepriznal, tak by som mu v šťastí nebránila. Nech je šťastný s niekým iným, keď nevie byť so mnou. Nedávala by som nejaké ultimáta, nie je nám dobre spolu, tak buďme bez seba,“ povedala pre Markízu.