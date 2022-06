Kroner zo života postupne vytlačil aj hereckých kolegov, s ktorými bol kedysi vynikajúci kamarát. S vnútornými démonmi bojuje už desať rokov. Za ten čas sa ocitol niekoľkokrát na psychiatrii, prešiel si rozvodom, prišiel o milovanú mamu, až sa ho nakoniec ujala sestra Jana. Krátko nato však putoval opäť na psychiatriu do Kežmarku. A z nemocnice sa k nej viac nevrátil. Prichýliť ho mal v Bratislave syn Jakub. Ani to však nebolo natrvalo. Herca rodina v roku 2018 umiestnila do ošetrovateľského seniorcentra v Petržalke. No a podľa najnovších informácií sa o Janka momentálne starali v domove sociálnych služieb v obci Lokca. Herec mal však opäť prechádzať veľkými problémami. ,,Museli zasahovať záchranné zložky, bolo to vážne. Janko bol prevezený do nemocnice. Našťastie by mal byť mimo ohrozenia života,” povedal v minulosti denníku Nový Čas ich zdroj.





Janko Kroner v Profesionáloch. Zdroj: MATEJ KALINA/Plus JEDEN DEŇ

Krátko po tejto informácii v januári 2021 však portál ereport.sk prišiel so šokujúcou správou. „Veľká tragédia: Janko Kroner sa pokúsil o samovraždu!” objavilo sa vtedy na ich stránke. „7. januára sa pokúsil o samovraždu. Aktuálne sa nachádza v rukách lekárov v nemocnici v Trstenej na psychiatrickom oddelení,” znelo ďalej v článku. Portál oslovil aj jeho exmanželku Adrianu Kronerovú, ktorá však nič nepotvrdila. Pod spomínaným článkom pribudlo okamžite niekoľko komentárov a hlavne jeden stál za povšimnutie. „Uverejňovať nepravdivé informácie o zdravotnom stave môjho otca je absolútne dno žurnalistiky. Jakub Kroner,” objavil sa pod článkom tento komentár a podpísaný bol hercov syn. Hoci režisér Jakub Kroner sa verejne k zdravotnému stavu otca nikdy nevyjadroval, je viac ako pravdepodobné, že po týchto informáciách sa rozhodol reagovať v diskusii. Či ide skutočne o Jankovho syna, nie je jasné, ale v takejto vážnej situácii by sa iba máloktorý človek za neho teraz vydával a písal v jeho mene.

Ženy boli z neho paf

Hviezda rozprávky Nebojsa Janko Kroner svojou charizmou a zmyslom pre humor dostával kedysi na kolená nielen fanúšičky, ale aj svoje mladé kolegyne. Osud mu však nikdy neprial a každý jeho vzťah dopadol zle. Dušan Tarageľ v knihe Hádam ma nezabijú dokonca zverejnil hercov vtedajší blízky vzťah s Dianou Mórovou. Opísal v nej vtipné a hlavne dvojzmyselné odkazy medzi kolegami, ktoré si nechávali na prezenčnej listine.

Diana Mórová Zdroj: SND, Archív

Diana tvrdila, že hoci mali s Jankom k sebe blízko, všetko ostalo v kamarátskej rovine. V divadelných šatniach sa však šepkalo ešte o jednej dáme, ktorá vraj neodolala šarmu sympatického Janka. Herec mal mať v minulosti blízky vzťah aj s Michaelou Čobejovou. A blondínka sa nikdy netajila tým, že Janka obdivovala už ako tínedžerka. Na Janka Kronera sa chodila pozerať do divadla ešte ako gymnazistka. No keďže je medzi hercami pätnásťročný vekový rozdiel, dospievajúcej slečne vtedy ani nenapadlo, že k svojmu idolu bude mať niekedy blízko. „Hrali sme spolu predstavenie Na skle maľované. Keďže som s ním mohla stáť na javisku, vlastne sa mi splnil sen. Veď bol môj idol. Bolo to úžasné,“ zaspomínala si pred rokmi herečka.

Michaela Čobejová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CO2WkoSrBCg/

„Vždy bol veľmi príjemný, ale nejaké blízke vzťahy som s Jankom nepestovala. Aj preto, lebo bol odo mňa o toľko starší… Je to predsa len iná generácia. Viete, ťažko chodiť s idolom,“ vyvrátila vtedy fámy Michaela. No keďže jej bol Janko veľmi sympatický, vnímala ho nielen ako muža, ale aj ako človeka a otvorene hovorí o jeho už vtedy citlivej povahe. ,,Janko bol vždy veľmi dobrý a hlave mimoriadne citlivý človek. Postavy stvárňoval veľmi autenticky. Bol trochu zvláštny, mal to, čo herec má mať, čiže žiť trochu vo svojom svete, a to ho dostalo. Keď človek robí divadlo, je to taká schizofrénia. Herec vlastne žije akoby niekoľko životov a to sa vždy odrazí na psychike. Niekto to znáša lepšie, niekto horšie a citlivejší človek si to môže odniesť. Takých prípadov, keď to herec nezvládol, je veľa, hlavne v zahraničí. Pri Jankovej citlivej a empatickej povahe sa dalo tušiť, že to takisto nedopadne dobre," povedala pred rokmi blondínka.

