Do experimentu Svadba na prvý pohľad sa tento rok prihlásila aj sympatická Janka, ktorú experti spárovali s Jozefom. Tmavovláska v Mexiku predviedla sexi postavičku, na ktorej však musela tvrdo makať.

Janka zverejnila, ako vyzerala jej postava pred 2 rokmi. „Vľavo leto 2020 69 kg, vpravo leto 2021 62 kg. Nikdy som nepatrila medzi chudé dievčatá. Pamätám si obdobie, keď som mala 78 kg! Foto z tohto obdobia, bohužiaľ, nemám, všetky som vtedy vymazala. Nie som trénerka ani výživová poradkyňa. To nechávam na odborníkov. Som samouk a zdieľam len svoju cestu. Čo mi pomohlo? Žiadne zázračné kávičky, diéty a pod. Len odhodlanie zmeniť sa a disciplína. Zmeniť zaužívané stravovacie návyky a sedavý spôsob života. A vydržať,” radí všetkým ženám, ktoré túžia schudnúť.

Janka a Jožko zo Svadby na prvý pohľad. Podľa viacerých sa k sebe vôbec nehodia. Zdroj: tv markíza

„Na kontrolu príjmu som používala kalorické tabuľky a jedlá si zapisovala tak, aby som aj z hľadiska makier dodala telu všetko potrebné. A zapojiť pohyb, cvičenie. Či ,zhreším'? Samozrejme, som človek. Dôležité je však vedieť sa naspäť vrátiť k zdravému stravovaniu a pohybu. Raz som čítala takú múdrosť, že so zdravým stravovaním je to ako s umývaním zubov. Keď raz za čas na to zabudneš, nič sa nestane. Ráno vstaneš, umyješ a ideš ďalej. Ale neumývať si zuby každý deň? Nie, ďakujem,” dodala.

