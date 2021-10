Líder skupiny Vidiek Janko Kuric (58) spolu s manželkou Simonou Bubánovou (60) žijú dlhé roky v dome v centre Bratislavy. Ich nádherná vila je obklopená zeleňou a elegantne to majú zariadené aj vnútri. No nedávno sa dvojica rozhodla pre nečakanú investíciu.

Manželia si v minulosti vybudovali naozaj nádherné hniezdočko lásky. Dom, v ktorom žijú od roku 1998, majú veľmi vkusne zariadený. Nehnuteľnosť sa nachádza len kúsok od Bratislavského hradu. Spevák má doma dokonca aj malú skúšobňu. V obrovskej obývačke majú krásnu knižnicu plnú kníh a veľký gauč. No najviac si dvojica užíva relax v prenádhernej záhrade. „Vyrastal som na dedine, kde sme pestovali len zeleninu či ovocie. Ako malý chlapec som vždy túžil, aby sme v záhrade mali namiesto zemiakov kvety či zeleň a splnilo sa mi to až teraz,“ prezradil nedávno Kuric.

Janko Kuric Zdroj: archív, Instagram

Manželia sa pred 6 rokmi rozhodli, že by bolo dobré investovať do ďalšej nehnuteľnosti. Ešte v roku 2015 si kúpili dom len niekoľko kilometrov od toho, v ktorom bývajú. A teraz sa rozhodli, že prišiel čas na jeho veľkú rekonštrukciu. Kým mnohí umelci ostali počas korony bez príjmov, líder Vidieku s manželkou podobný problém očividne nemali. Pred ich novým domom sú od rána robotníci, ktorí im hniezdočko prerábajú. „Áno, je to pravda,“ povedala nám Simona Bubánová, ktorá pracuje ako marketingová odborníčka.

Dom je dvojfarebný a veľmi vkusne zariadení. Zdroj: archív

A to, že to nebol lacný špás, potvrdzujú ceny príbytkov v tejto vychýrenej lokalite. Pohybujú sa od 950-tisíc do 1,7 milióna eur. Prečo sa rozhodli kúpiť nový dom, keď jeden už majú len kúsok odtiaľ? „Rozhodli sme sa len tak,“ pokračovala Bubanová, ktorá netají, že sa do neho chcú neskôr aj presťahovať, keďže je väčší ako ich terajší. „Pre túto lokalitu sme sa rozhodli preto, lebo tu už bývame a páči sa nám tu. Čo bude s druhým domom, to ešte nevieme,“ prezradila ďalej Kuricova manželka. „Predtým tam bol veľkosťou rovnaký dom, ako tam bude teraz. No len to bude nový dom. Bude moderný – s modernými technológiami,“ dodala.

