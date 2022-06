Ako všetky bývalé farmárky, aj ona sa po šou radikálne zmenila. Krátko na to sa pokúšala uspieť v súťaži krásy Miss Carat Tuning, no potom sa vydala úplne iným smerom. Stala sa z nej úspešná influencerka a youtuberka v oblasti krásy, ktorá má dnes 209-tisíc sledovateľov. Fanúšičkám pravidelne radí v oblasti kozmetických produktov či rôznych procedúr. Minulý rok si ľahla aj pod nôž. Chirurgovia jej pomohli zbaviť sa dvojitej brady a ako to prebiehalo, vysvetlila ženám vo videu na YouTube. Okrem toho, ako dnes už takmer každá jedna influencerka, aj ona podľahla trendu napichaných pier.

Jana Hrmová. Teraz je so svojimi perami spokojná. Zdroj: Instagram janahrmi

Ako však pred pár dňami priznala, trpko to oľutovala. ,,Pozerala som si staré videá ... Už je to rok, odkedy som si dala napichať pery a poviem vám, že som rada, že už mi to na 90 % odišlo," napísala na Instagrame. ,,Tým chcem povedať, že som rada, že som si zaexperimentovala a nakoniec zistila, že aj tak je najlepšia (jemne vylepšená) prirodzenosť. Či už sa bavíme o vlasoch alebo iných úpravách," dodala a doložila aj fotky pred a teraz.