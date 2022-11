Herec Ján Gallovič (61) je známy tým, že prepožičal dabingový hlas Davidovi Hasselhoffovi (70) v kultových seriáloch. Okrem toho pôsobí aj v divadle. Nedávno po dlhšom čase zavítal do spoločnosti.

Na Novej scéne pôsobil Gallovič najmä v oblasti muzikálu v rokoch 1988 – 1996. V tom istom roku odišiel do Činohry Národného divadla, kde pôsobí v stálom angažmán až dodnes. Popri divadle spolupracuje aj so Slovenským rozhlasom a s dabingovými štúdiami. Určite si na neho pamätáte, keď daboval postavu Mitcha Buchannona (David Hasselhoff) v kultovom seriáli Baywatch. Za dabing známeho poručíka dokonca kedysi získal aj ocenenie „Zlatá Slučka 97" v kategórii najlepší mužský dabingový výkon. Hlas kedysi prepožičal aj Hasselhoffovi v Knightovi Riderovi.

Muzikálový festival Jozefa Bednárika 2018 v Brusne. Na snímke Ján Gallovič a Felix Slováček. Zdroj: Emil Vaško

Herec si nedávno po dlhom čase vyrazil do spoločnosti, keď prijal pozvanie do jedného bratislavského nákupného centra, kde sa znovu otváralo známe kníhkupectvo. Bol jedným z celebritných hostí, ktorí slávnostne prestrihávali pásku. Na kus reči sa potom pustil s hereckým kolegom Martinom Kaprálikom, Kristínou Tormovou či Bibiánou Ondrejkovou, ktoré tiež nechýbali na danej akcii. Gallovič sa tak v spoločnosti ukázal po dlhšom čase, no rokmi sa akoby vôbec nezmenil.



