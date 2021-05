Po úspešnej liečbe z rakoviny sa chystal koncom apríla na prvé očkovanie proti covidu, žiaľ, táto choroba ho dostihla ešte predtým.

„Lekári zistili, že mám COVID-19, keď som mal ísť na plánované očkovanie. V stredu mám posledný deň karantény. Prišlo mi to všetko naraz, teda chemoterapia, rádioterapia, ožarovanie, bolo to niečo príšerné. A teraz do toho koronavírus. Postavím sa, motá sa mi hlava. Ráno mi je dobre, na poludnie a popoludní to je zlé, tak neviem, či to nespôsobuje to, že beriem lieky na srdce," priznal pre portál zivotvcesku.cz. Azda sa z toho čoskoro dostane.