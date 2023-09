V seriáli Dunaj sa rodičia začali mimoriadne báť o svoje deti. Začal sa medzi nimi šíriť nebezpečný záškrt. Táto choroba sa v minulosti radila medzi najčastejšie príčiny detských úmrtí. V seriáli sa ňou nakazili aj Jakubovi malí súrodenci. Našťastie, Šarlota im podala v tom čase konské sérum, ktoré doviezla zo zahraničia a ktoré u nás ešte nebolo schválené. Vďaka očkovaniu, ktoré u nás bolo zavedené od roku 1946, sa jeho výskyt rapídne znížil a od 70. rokov minulého storočia sa u nás záškrt vyskytuje len vo veľmi ojedinelých prípadoch.

"Vitaj na tomto svete, Wolfi," povedal dojatý Walter, ktorý sa vytúženého syna nevedel dočkať. Zdroj: TV Markíza

Príznaky záškrtu začal mať aj syn Klausovcov Wolfi. Schatzi však nechcela pripustiť, že by sa ich syn nakazil. Šarlota im síce navrhla, že mu vpichne sérum, ktoré mu môže zachrániť život, obaja to však rázne zatrhli so slovami, že z neho nespravia pokusného králika. Následne sa jeho stav rapídne zhoršil. Keď Walter zmenil názor a Šarlote so zbraňou v ruke kázal, aby mu teda vpichla vakcínu, už bolo príliš neskoro.

Keď Water zmenil na vakcínu názor, bolo už neskoro. Zdroj: tv markíza

Walterov synček Wolfgang zomrel. Záškrt mu spôsobil zápal srdcového svalu. Sérum totiž dokáže zachrániť život iba v počiatočnom štádiu choroby. Zdrvení rodičia tak navždy prišli o toľko očakávaného synčeka, zlomená zostala najmä Schatzi. Diváci sa zhodli v jednom – že skutočný zvrat v deji nastane práve teraz. Myslia si, že keď potomok Klausovcov zomrel, Walter príde na to, že Evino dieťa stále žije. Príslušník SS sa tak v domnienke, že otcom je práve on, bude snažiť Evino dieťa získať. Identita otca malého Janka však bola jasná v momente, keď sa na jeho chrbte objavilo rovnaké znamienko, aké má aj Dávid. Viac uvidíte dnes večer na Markíze.

