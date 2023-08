Ešte pred štartom dobového hitu Markíza divákom ponúkla malú ochutnávku toho, čo ich čaká. Najväčší rozruch prirodzene vyvolalo bábätko, ktoré držal v náručí dojatý Walter, teda Ján Koleník. Prvé epizódy definitívne ukončili špekulácie o tom, kto je jeho mamou – Helga a Walter sa napokon po ťažkom pôrode dočkali vytúženého syna, malého Wolfiho. Klbko radosti roztopilo aj Walterovo tvrdé srdce a chlapčekovi dal meno Wolfi – po Mozartovi. Diváci tak mali možnosť vidieť Waltera ako novopečeného otca, z ktorého sršala láska na všetky strany, a to nielen k potomkovi, ale aj k svojej Helge. Odkiaľ je v skutočnosti bábätko nekompromisného príslušníka SS?

Ján Koleník ako nemecký pohlavár Walter. Zdroj: Instagram/ jan_kolenik

Ako sme sa dozvedeli, seriálový Wolfi bol nájdený prostredníctvom kastingovej agentúry a na výber bolo hneď z niekoľkých bábätiek. Z prostredia seriálu tiež vieme, že s týmto bábom nebol počas nakrúcania žiaden problém, bolo totiž nadmieru poslušné a všetci herci si ho veľmi obľúbili. Na všetky nakrúcania s drobčekom chodila aj jeho skutočná mamina. Z tejto príležitosti sa tešila celá rodinka a vysielania sa nevedeli dočkať!

Čaru drsného Waltera podľahla aj nádherná predavačka Eva. Zdroj: Instagram petyadubay

A čo na svojho nového malého kolegu hovorí samotný Ján Koleník? ,,Deti a zvieratá sú najnepredvídavejší hereckí partneri. Nikdy neviete, akú budú mať práve náladu. Či budú chcieť s vami hrať to, čo chcete. Veľakrát som už hral s malým dieťatkom a je to vždy zodpovednosť, nechcem, aby sa rozplakalo práve pri mne, je to intímne, musí byť na pľaci úplné ticho, všetci sú ohľaduplní. Je to pekná jemná chvíľa, ako v živote,” povedal nám seriálový Walter.

