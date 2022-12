Tobiasa Hoesla kultová Perinbaba preslávila nielen u nás, ale aj v jeho rodnom Nemecku, kde ju tiež pravidelne vysielajú každé sviatky. Rozprávku si podľa hercových slov obľúbili aj jeho rodičia, ktorých vraj nie celkom teší, keď hrá zlých chlapcov, a preto sú radi, že ho vianočná klasika ukazuje v pozitívnom svetle.

Nádherný výsledok, ktorý beží v našich televízoroch každé Vianoce, si však vyžadoval množstvo obetí. „Bol veľký mráz a Tobiasovi sa prilepila ruka o kov. Spálil si kožu tak, že sme ho museli ratovať. Behal do pol pása vyzlečený v mrazoch. Bolo mínus päť stupňov. Mali sme ho za hrdinu,“ povedal o ňom Jakubisko. Hoesl však na natáčanie spomína s láskou.

Alžbetka a Jakub z Perinbaby. Zdroj: tv markíza

Nemecký herec bol vo svojej rodnej krajine neskôr pomerne často obsadzovaný do rôznych projektov a objavil sa aj v niekoľkých seriáloch. Veľmi často získaval najmä úlohy zloduchov, a keď už pre vek nemohol stvárňovať mladíkov, rozhodol sa, že pripraví film pre deti. No a hoci o rok oslávi okrúhlu 60-ku, Tobias vyzerá skutočne perfektne a dalo by sa povedať, že dokonca lepšie ako v mladosti. Dámy, pozrite na toho sexi zrelého fešáka!

Prečítajte si tiež: