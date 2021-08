FOTO Jakub Prachař má NOVÚ FRAJERKU: Po Hanychovej a topmodelke ZBALIL o 13 rokov mladšiu kočku ×

Konečne už aj on! Zatiaľ čo exmanželka Jakuba Prachařa (37) Agáta Hanychová (36) stihla od rozchodu s hercom vystriedať už šesť frajerov, on taký šikovný nebol. Rozvedenému Jakubovi pred rokom učarovala topmodelka Denisa Dvořáková (30), no láska im nevydržala. Najnovšie randí s kolegyňou, mladou herečkou Sarou Sandeva (24).