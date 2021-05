Petraníka mimoriadne pobavil rozhovor s mladým Kaliňákom na YouTube. Redaktor Adel Ghannam s ním totiž riešil ošemetnú tému fajčenie marihuany a názov diskusie bol ,,Erik Kaliňák zo Smer-SD: Marihuanu som mal, no nevdychoval som ju do pľúc (Face to Face)”. Jakub sa na tom nesmierne zabával. ,,Inak práve pozerám rozhovor s mladým Erikom Kaliňákom. To bol asi fakt krok vedľa, nie? Však to je strašné tupelko,” napísal.

Jakub Petraník Zdroj: Instagram J. P.