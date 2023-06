Jadranka nedávno prijala pozvanie do Markízy, kde si zaspomínala na svoje časy, keď moderovala Počasie. Okrem toho spomenula, že tieto dni vydáva už 14. album a že stále má rovnakého manažéra, čo je niečo v dnešných časoch výnimočné. Počas covidu dokonca zmenila adresu bydliska, keď sa presťahovala z bytu do rodinného domu. Odišla totiž z hlavného mesta na vidiek. Okrem toho sa zverila s úsmevnými príhodami svojich nápadníkov. „Som energický človek, neviem posedávať. Každé ráno pozerám Teleráno a behám na bežiacom páse, potom činky, bicykel, studená sprcha, po ktorej dostanem taký esprit,” prezradila Jadranka.

„Kdesi som počula, že Jadranka je úspešná na zoznamkách,” opýtala sa jej moderátorka Kveta. „Denne dostávam množstvo správ na sociálnych sieťach, že Jadranka, kde si, veď si mi sľúbila, že sa stretneme! Prosím vás, ja na zoznamkách nie som,” smiala sa speváčka. „A tak musím každému vysvetľovať, že ho oklamali. Asi sa to robí bežne. A možno prichádzam o veľa šťastia. Niekto to za mňa robí a ja som takto sama samičkaá,” konštatovala so smiechom. „Ja však nikdy nie som sama, cez víkendy som s ľuďmi fanúšikmi, cez týždeň sa venujem aj iným aktivitám ako šport, priatelia, kultúra.” Speváčka je síce stále vydatá, no s manželom podľa našich nformácií z jej okolia už dlhšie nežije.