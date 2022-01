Iveta Tkáčová vedie už 11 rokov tanečnú školu. Tancuje v nej 450 detí a prácu v nej dávajú 40 ľuďom. Okrem toho je sama mamou dvoch dcér, ktoré má s finančníkom Patrikom Tkáčom. Za toho sa vydala v roku 2008 a odvtedy si žije ako v rozprávke. V mnohých očiach je však vnímaná iba ako manželka pracháča. Ako sa na to pozerá?

„Podľa mňa dobre vydaté ženy by mali mať svoje poslanie a to je také, že mali by sa chopiť niečoho zmysluplného, keďže majú finančnú stabilitu a nemusia si v strese zháňať prácu, nebodaj aj takú, ktorá by ich nebavila. Tým, že finančnú stabilitu doma majú, majú voľné ruky a môžu sa venovať niečomu peknému, osožnému. Aj vo svete badáme, že ženy úspešných mužov sa väčšinou venujú nadácii, deťom – či už deťom v sociálnej núdzi, alebo postihnutým detičkám. Ja sa priznám, že touto cestou som nešla,“ prezradila Tkáčová v rozhovore v podcaste Martiny Valachovej „ODznova“.

Iveta Tkáčová počas rozhovoru podcastu Martiny Valachovej ODznova. Zdroj: youtube

„Keď som sa vydávala, nadácia už bola vybudovaná, mala základy a funguje dodnes, je tam veľa úspechov. Ani by som sa asi nechcela venovať takýmto aktivitám, lebo som na takéto veci veľmi senzitívna. Nedobre by to na mňa pôsobilo. Veľmi rada však pomôžem, pokiaľ nemám úplne úzky kontakt, lebo by som asi plakala, kade by som chodila. Som ten typ ženy a deti sa na mne smejú, keď pozeráme napríklad rozprávky, niekedy plačem a deti neplačú. Som citlivá. Začala som sa preto venovať tancu, nechcem teraz seba dehonestovať, že nič iné neviem, ale chcela som robiť niečo, čo by som robila s oduševnením a s celým srdcom. Človek sa nemôže v živote venovať desiatim veciam, venuje sa naplno jednej a u mňa to bol odmalička tanec. Takže som sa chopila tejto sféry, začínali sme od nuly a dnes, keď sa obzriem, čo sa udialo za tých 11 rokov, bolo toho veľa. Som veľmi pyšná, kam sme sa dostali,“ prezrádza s pokorou.

A hoci svoju prácu miluje, prednejšia bola pre ňu vždy rodina. „Keď som mala malé deti, tak som nešla na 100 % v práci. Vedela som, že chcem mať dve deti, nebola som nastavená na tri, ešte teda možno stihnem to tretie (úsmev). Skôr nie ako áno. Chcela som byť doma s deťmi a užiť si ich. Druhej dcérke som sa venovala viac tým, že som vedela, že je asi posledné dieťa. Pri prvej dcérke som bola rozlietaná, ale pri druhej som si povedala, že budem robiť len trochu. Materstvo som si naozaj užila so všetkým, čo k tomu patrí,“ dodala.

