Iveta a Martin si užívali v Grécku. Koniec ich dovolenky sa však skončil dosť nešťastne. Operný spevák, ktorý bojuje so sklerózou multiplex, skončil na vozíčku. „Keď sa záver dovolenky nevydarí. Našťastie ide o síce fakt vážny výron členka, ale ešteže sa nič horšie nestalo. Maťo je bojovník,“ napísala Malachovská k fotkám a obaja to zobrali celkom s humorom. Dokonca fotky „lajkol“ aj samotný raper Rytmus. Keď však ľudia zbadali zábery Martina na vozíčku, zo začiatku sa poriadne zľakli. Martin totiž bojuje s vážnym ochorením skleróza multiplex. V tomto prípade išlo našťastie iba o výron členka. „To je jasný signál, že musíte ísť ešte na jednu opravnú,“ napísal im so smiechom Vlado Kobielsky. „Au, au. Skoré uzdravenie, Martinko, najlepšia rehabilitácia je ďalšia dovolenka,“ odkázal mu Martin Nikodým.

Manželia Martin a Iveta Malachovskí. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cfi9raZLwwZ/

,,Už sme doma. Návrat nebol jednoduchý, ale vďaka asistenciám na oboch letiskách sme všetko zvládli, Martinovi je každý deň lepšie, ďakujem za záujem a ľuďom za podporu. Bohužiaľ, nešťastne sa šmykol na pláži, ale našťastie nič nemá zlomené. Tak verím, že za pár týždňov bude ok,” napísala nám Iveta.

A čo sa týka jeho vážneho ochorenia, ako na tom je? „Ja sa stále liečim, som pod kontrolou lekárov. Tí tvrdia, že sa to zastavilo, no lepšie to už nebude. Musím sa priznať, že mňa tento stav dosť hendikepuje, no učím sa s tým žiť,“ prezradil nám Martin ešte v máji tohto roka.

