Dokumentárny film o Petrovi Dvorskom, ktorý mal premiéru pred pár dňami, odzrkadľuje maestrovu cestu zo Slovenského národného divadla v Bratislave cez Viedenskú štátnu operu až po milánsku La Scalu, ukazuje však aj ďalšie významné míľniky jeho kariéry.

Operný spevák Peter Dvorský. Zdroj: MATEJ KALINA

Producentka a režisérka filmu Iveta Malachovská si na seba zobrala ťažké bremeno, no výsledok stojí za to. „Bolo to celé veľmi náročné, nákladné a aj ťažké. Musím sa však priznať, že najdôležitejším partnerom bola pre mňa RTVS, kde mi na programovej rade schválili, že to môžem robiť. Vďaka tomu som mala možnosť nazrieť do všetkých archívov,“ prezradila nám Iveta. Ako však, ešte aj v čase pandémie, zohnala na prípravu toľko peňazí? „Začala som zháňať peniaze ako firma a začala som klopať na rôzne inštitúcie. Tam som sa dozvedela, že super, ale my chceme dávať peniaze na vedu, iní, naopak, na šport, na mladých… Tak som si povedala, je tu niekto, kto sa postaví za kultúru? Lebo potom, keď prídu voľby, prví sú tam umelci, tak dajte na nich peniaze. Potom som krok za krokom chodila po spoločnostiach, ktoré sú uvedené aj v bulletine, ktoré spolu so mnou išli do toho filmu. Niekto poskytol peniaze preto, že je v tom Iveta Malachovská, niekto práve kvôli Petrovi Dvorskému. Film sa nám podaril a podaril sa nám v takom rozmere, ako ho uvidia ľudia,“ dodala Malachovská.

"Tak bol Veľký deň, premiéra nášho filmu, pre mňa veľká výnimočná práca, ďakujem za podporu a dajte vedieť ako sa Vám film páčil," napísala Iveta Malachovská. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CcAJSesqy3v/

A ako to celé hodnotí samotný maestro Dvorský? „Ivetka spolupracovala na filme s mojou manželkou. No musím sa priznať, že veľa vecí sa doň nezmestilo a do pokračovania by sme už asi nešli. Zohnať niektoré materiály z Japonska a iných veľkých divadiel stálo strašné peniaze. A to sme chceli niekedy len 1-2 minúty záznamu. Celé to bolo finančne náročné, no Ivetka to zvládla,“ povedal Peter Dvorský.



