FOTO Iveta Malachovská sa dala opäť do formy: POZRITE, ako pred letom perfektne SCHUDLA

Moderátorka Dámskeho klubu na RTVS Iveta Malachovská (55) to má s váhou ako na horskej dráhe, o čom by vedela rozprávať azda každá žena. No najnovšie sa jej opäť podarilo viditeľne schudnúť.