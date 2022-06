Všetci však čakali, že talentovaná Charlottka bude spievať skôr dojímavú pieseň Srdce nehasnou, ktorú Richard Krajčo napísal pre umierajúceho Káju a jeho dcéru na jar 2019. Avšak, nestalo sa tak. Gottova dcéra si s Darou Rolins strihla slávne Zvonky štěstí. Charlottka ich s otcom už viackrát spievala, a tak má text doslova vžitý. Dara spievala Kájovu časť, jeho dcéra zas tú Darinu. Ale prečo nespievala posledný song svojho otca? Na túto otázku odpovedal českému denníku Aha! sám Krajčo.

Karel Gott a Charlotte Gottová v duete Srdce nehasnou. Zdroj: Youtube.com

„Bolo by to pre ňu veľmi ťažké. S Ivanou Gottovou sme to riešili už niekoľkokrát a obaja máme rovnaký názor. Keď si zoberiem, čo tá pieseň nesie, tak by som sa staval do úlohy jej odchádzajúceho otca,“ snažil sa vysvetliť spevák. „Pre Charlottku by to bolo v tej chvíli bolestivé. Tak sme si povedali, že ju budem spievať ja, keď bude príležitosť, a že to necháme tak, ako tá pesnička u mňa vznikla – v obývačke, iba s gitarou a s mojím hlasom,“ dodal.