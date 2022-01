Tanečníčka Ivana Gáborík (35) si momentálne užíva druhé tehotenstvo. Na sociálnej sieti sa do nej pustila istá pani Lucia, ktorá ju nešetrila kritikou na jej príspevky a fotky jej tváre. Čo na to blondínka?

Ivana prostredníctvom sociálnej siete zvykne radiť fanúšičkám, aké výrobky má rada a aké odporúča. A keďže robí rôzne spolupráce s firmami, zverejňuje aj zľavový kód na nákup rôznych produktov, čím vždy poteší verné obdivovateľky. No nie všetky. Nedávno na ňu slovne zaútočila istá pani Lucia. „Neviem prečo a ako takto môžete zavádzať dievčatá a ženy, ktoré si myslia, že kolagén im zabezpečí zázračné omladenie. Milá Ivana, myslím, že je väčšine z nás zrejmé a úplne jasné, že vy máte v normálnej miere pichnutú výplňovú kyselinu do líc, nové líčko, ako aj nosovo-ústne ryhy, kruhy pod očami,” kritizovala Ivanu pani Lucia.

Ivana Gáborík sa pohádala s fanúšičkou kvôli kolagénu. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CLhXNuzgge-/

„Potom vytiahnete kolagén, ktorý sa podľa lekárov nedokáže celý vstrebať či robiť zázraky a tlačíte za platenú reklamu dievčatám do hlavy toto ukrutné a strašné klamstvo. Stačí sa pozrieť na vaše staršie fotky, kde ste o desať rokov mladšia a viditeľne na fotkách vám padajú aj očné viečka, nosovo-ústne ryhy, nemáte líca, zato máte kruhy pod očami,” dodala. Ivana jej reakciu uverejnila a aj komentovala, no ťažkú hlavu si z toho nerobila. „Táto pani ma tuším vidí celú preplastikovanú. A to pritom tehotenstvo v líčkach a kilečká navyše. Keby ma sledovala, možno vie,” reagovala.

Prečítajte si tiež: