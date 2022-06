Bývalá profi tanečnica Ivana Gáborík (35) na konci mája tohto roka porodila druhú dcérku. Ostatné dni publikuje na sociálnej sieti fotky svojej dokonalej postavičky. Ak by sme nevedeli, že prednedávnom bola v pôrodnici, určite by ste neverili, že bola tehotná. Jej nové fotky sú toho dôkazom.

Ivana Gáborík totiž počas dovolenky v Chorvátsku, kam sa vybrala krátko po narodení druhej dcérky, zásobovala fanúšikov fotkami. No a najnovšie ukázala aj postavičku v plavkách. A mnohým ženám padla sánka. A nielen im...

"Pýtali ste sa ma, či nedám tip na plavky po pôrode. Akékoľvek, len ich previazať šatkou, prehodiť kaftanom, alebo oversized košeľou. Nezabúdať, že všetko chce čas. Šatka sa dá uviazať na rôzne spôsoby," napísala Gáborík nedávno na Instagrame, kde opäť dávala rady ženám. No a doplnila to o zábery v plavkách. Popôrodné brucho si síce zakrýva šatkou, o ktorej písala, no treba uznať, že dvojnásobná čerstvá mamina vyzerá viac ako skvele. Akoby ani nerodila... A do očí vám celkom určite udrú aj jej väčšie prsia.