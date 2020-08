V roku 1989 ju vypískali

Súťaž krásy v socialistickom Československu obnovili v roku 1989. V aprílový večer ju vtedy vysielal druhý program Československej televízie. Víťazka Ivana Christová vyhrala šijací stroj, svadobné šaty a zájazd do Japonska. Palác kultúry a športu v Ostrave ju však pred všetkými vypískal. Stalo sa tak napriek tomu, že 18-ročnú rodáčku z Prešova vybrala porota takmer jednomyseľne. „Mala som osemnásť a za sebou štúdium na stavebnej priemyslovke v Prešove, pretože ma inde nechceli. Pracovala som vtedy v Stavoprojekte a moji kolegovia ma do súťaže prihlásili. Ja som vo svojej naivite absolútne netušila, čo ma čaká. Myslela som si, že pozvánka na súťaž sa posiela všetkým dievčatám z celej republiky, ktoré nejako vyzerajú. Odohrávalo sa to v ostravskej športovej hale, kde bolo vyše sedemtisíc ľudí, ale vtedy ešte nemali veľkoplošné obrazovky, takže ľudia vzadu nás na pódiu proste nevideli. A tiež boli nespokojní, že vyhrala tmavovláska nad kučeravými blondínkami,“ priznala minulý rok v šou Jana Krausa Ivana.

Ivana Christová a Ján Kraus. Zdroj: yuotube

„Cítim sa veľmi dobre, mlado a môj život je plný dobrodružstva, splnených prianí. Zároveň tiež prekážok. Ide to ruka v ruke. Neexistuje ideál, ale záleží na tom, ako sa ja na to pozerám. Využila som vďaka víťazstvu všetky svoje talenty. Hoci ma hala vtedy vypískala, dodalo mi to odvahu, že niečo dokážem. Trošku to zabolelo, ale dalo mi to aj viac síl. Nič by som nemenila,“ dodala vtedy v jeho šou.

