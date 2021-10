Christová sa začiatkom apríla navždy rozlúčila s kamarátkou Erikou, ktorú poznala z tábora už od jej 9 rokov. Mladé dievča podľahlo zákernej chorobe. „Na tvoje 23. narodeninky sme ťa, milovaná Erika, odprevadili do nebíčka k Ježišovi a anjelikom spolu s tvojimi blízkymi, kamarátmi a ľuďmi, ktorí ťa tak veľmi milovali. Ďakujeme ti, lásenka naša, že si nám dovolila ľúbiť ta a byť s tebou, bola si darom, tvoj úsmev, tvoja radosť zo života... Sila v tvojom krehunkom tele, ktoré bojovalo dennodenne s veľkou bolesťou,” napísala vtedy Christová. S dlhoročnou priateľkou sa rozlúčila na cintoríne pri pesničke od Paľa Drapáka. A najnovšie opäť smúti. Prostredníctvom sociálnej siete oplakáva ďalšiu priateľku.

Ivana Christová s dcérou Danielou. Zdroj: Instagram

"Moja milovaná drahá priateľka “Cinka”, dnes (v nedeľu) si nás navždy opustila… Zaliali ma slzy ľútosti, no viem, či tuším, že si odišla domov do večnosti k nášmu milovanému otcovi k Bohu... Milovala si život, ľudí, prírodu, zvieratká a ukazovala si nám Tajomstvá Života. Bola si tak iná. Ďakujem za všetky dlhé nadherné chvíle, ktoré sme spolu prežili. Plné viery v život, snov, úžasných terapií, kreslenia, spoločných modlitieb za ľudí a svet. Za všetky tvoje dary ďakujem. Vždy hovorím, že som veľmi bohatá, pretože ma Boh a vesmír obdaruváva nádhernými ľuďmi, s ktorými kráčam po našej spoločnej ceste životom. Bola si pre mňa veľkým darom. A vidíme sa znova, no len Boh vie, kde a kedy. Budeš mi tu na zemi veľmi chýbať , ľúbim ťa, odpočívaj v pokoji. Úprimnú sústrasť celej tvojej rodinke a všetkým blízkym, veľa síl," napísala zronemá Ivana k spoločným fotkám.

