Christová je veľmi aktívna na sociálnych sieťach. Na YouTube pravidelne uverejňuje rôzne rozhovory, ale rada sa chváli aj vlastnými fotkami. Naposledy s kolegyňami absolvovala dobrodružný pobyt v Liptovskom Jáne, kde bol nielen skvelý program, ale priatelia nezabudli ani na jej nedávne jubileum a darovali jej tortu.

Christová nakrájala tortu, ktorú dostala od kamarátov. Zdroj: Facebook I.Ch.

"Turbo power camp v Liptovskom Jáne. So super ženami, chceme od života viac, excelentne, každodenné kúpanie v ľadovom horskom potôčiku. Top! Na to fakt nezabudnem. Bolo to s vami mega super. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste pre nás urobili tento týždeň výnimočným," napísala Ivana k fotkám. Na snímkach sa dokonca predviedla v plavkách. A v horskom potôčiku sa dokonca spoločne aj vyfotili. Je jasné, že sa im to zaručene poriadne páčilo, aj keď teplota vody musela byť poriadne... brrrr.