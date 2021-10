Do vily Love Island prišla nová ,,bombshell." Viviane má 21 rokov, žije v Bratislave a narodila sa vo Švajčiarsku. Na sociálnej sieti ju sleduje viac ako 52-tisíc ľudí. Keď ju však teraz zbadali v televízii, ostali poriadne prekvapení. Je to vôbec ona?

Príchod Viviane nikto z ostrovanov nečakal. ,,Ja a chlapi? To je veľmi zaujímavá téma, ale mám ešte veľmi málo rokov na to, aby som vedela presne, ale uvidíme, čo bude po tejto šou. Možno si tam nájdem nejakého priateľa. Musí byť vysoký a keď bude potetovaný, vôbec by to nevadilo," povedala o sebe vo videovizitke. Keď došlo k párovaniu, všetky dievčatá boli ako na ihlách. ,,Áno, mám už svojho favorita. Všetci ste fešáci, ale jeden mi bol najviac sympatický, čo som to sledovala a je to Pítr," povedala nakoniec. Keby v tom momente mohol pohľad Gabiky zabíjať, bolo by po nej.

Viviane v šou Love Island. Zdroj: tv markíza/voyo

,,V tej chvíli, ako sme sa menili, tak by som sa iba tak otočila a iba by som ju tak štuchla do toho ohňa, bum!" reagovala naštvaná Gabi. Nahnevaný bol aj Pítr, ktorý však nemal na výber. Musel vytvoriť nový pár s Viviane a po novom sa jej musí aj naplno venovať. Mnohým divákom je však táto kráska dobre známa. Na Instagrame ju sleduje viac ako 52-tisíc sledovateľov. V profile má obrovské množstvo sexi fotiek, no keď ju teraz viacerí v televízii zbadali, neverili, že je to skutočne ona.

Viviane si vybrala Pítra. Gabika ju pohľadom takmer zabila. Zdroj: tv markíza/voyo

,,V telke to je úplne iná žena! Na Instagrame je nádherná, dokonalá a keď som ju videla, ako naozaj vyzerá, ostala som prekvapená. Ale na Instagrame mnoho krások vyzerá ako hollywoodske herečky a keď ich stretnete, ani ich nespoznáte," reagovala diváčka. ,,Aj ja som videla jej Instagram. Tam je nádherná! A teraz som z nej ostala v šoku," reagovali ďalší. ,,Ostal som naozaj prekvapený. Sledujem ju na Instagrame a teraz som neveril, že sa jedná o tú istú osobu. Aspoň vidíme, čo je Instagram a čo realita," napísal Marek. ,,Snažím sa ľudí nehodnotiť podľa vzhľadu, ale toto je až úsmevné. Takto nekvalitný botox som už dlho nevidela," napísala ďalšia diváčka. ,,Keby len botox, ale aj tie nafúknuté pery. Ani poriadne hovoriť nedokáže kvôli tomu. Má 21 rokov, ale pre tie úpravy vyzerá na 40," zhodli sa viacerí. Našli sa však aj takí, ktorým sa Viviane páči a ocenili hlavne jej ženské krivky. ,,Konečne baba s normálnou postavou, žiadna vychrtlina!" ,,Má cici aj rici. Konečne!" pochválili ju najmä muži. A ako sa pozdáva vám?

