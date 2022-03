Covid sa zďaleka ešte nevytratil a Slovensko stále hlási denne niekoľko tisíc nakazených prípadov. Svoje o tom vie aj rodina Fašiangových. Mama „tatuša” Marka Fašianga z markizáckych Oteckov sa nakazila ešte v polovici januára, no to, čo nasledovalo po koronavíruse, nečakala ani v najhoršom sne. Paradoxne po ľahkom priebehu Covidu jej nastali veľké komplikácie. Riaditeľka Novej scény totiž krátko na to, ako sa vyliečila, prišla totálne o hlas, ktorý stále nemá v stopercentnom stave.

Marek Fašiang hviezdi v seriáli Oteckovia. Zdroj: Peter Zakovic

„Hlas sa mi pomaly vracia. Čakala som na príchod jari, aby sa mi vrátil,” povedala nám Fašiangová s úsmevom, za ktorým sa však ešte pred pár dňami skrývalo utrpenie. „Do minulého piatka som nemala hlas. V polovici januára som prekonala covid a týždeň na to som chytila veľký zápal sliznice, hlavne jazyka. Zhoršovalo sa to, nebolo to príjemné! Ešte stále to nemám úplne zahojené. Ale aspoň už viem rozprávať,” prezradila nám Fašiangová. „Trošku som už vedela rozprávať aj skôr, ale veľmi sťažene, lebo to bolo strašné! Celý jazyk som mala z toho chytený. Nevedela som jesť, jednoducho nič. Po niekoľkých doktoroch som nakoniec natrafila na takého, že mi to už vedel identifikovať. Zo začiatku ma totiž liečili zle, dostala som na to rôzne ‚vyplachováky’, ktoré obsahovali alkohol, a to mi ešte viac zhoršovalo,” pokračovala Fašiangova mama.

FOTKY FAŠIANGOVEJ Z GALAVEČERA KRIŠTÁĽOVÉHO KRÍDLA V GALÉRII >>

„Trvalo to dva mesiace, bolo to dosť nepríjemné. Ale jediné pozitívum na tom bolo to, ako pre ženu, že som schudla (smiech). No myslím si, že by som to znovu v takomto rozmere už nechcela absolvovať. Jedla som len tekutú stravu, rôzne kaše, lebo všetko ma štípalo. Až do krku som si to musela dávať, celé zle. Bola som trochu raritný pacient, akoby taký rébus pre lekárov. Ale počula som už, že niektorí mali takéto stavy po covide, ale mne sa to dosť skomplikovalo, hlavne zrejme tou liečbou. Lekári mi robili stery, krv a všetko bolo v poriadku. Nemali žiadnu indíciu, čo to môže spôsobovať,” dodala s tým, že však v minulosti prekonala pár zápalov sliznice, tak zrejme preto sa jej to takto skomplikovalo.

Prečítajte si aj: