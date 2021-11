Inga v šou predviedla naozaj skvelý výkon a rozhodne sa za svoju účasť nemusí hanbiť. Ako to celé zvláda? „Cítim úľavu a radosť, že idem domov za svojou rodinou. Ale zároveň cítim aj smútok za tými skvelými ľuďmi. Takto to malo byť, vesmír to tak zariadil,“ povedala Inga pre RTVS, ktorá prezradila, čo ju trápi.

Čokoláda trafila Juraja do oka. Zdroj: rtvs

„Čo ma však mrzí, je, že svoju prvú nevydarenú tortu som upiekla práve tu, ale ani najlepší futbalista na svete nedá vždy gól,“ dodala Litovčanka, o ktorej ešte určite budeme počuť.