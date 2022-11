Zuzanita Žilinčíková je známa firma, ktorá sa objavila už vo viacerých televíznych šou. V relácii Bez servítky si musela nedávno pod zadok podkladať extra vankúšik, pretože bola po čerstvom zväčšení zadku. V šou Take me out bola blondína. Teraz sa opäť zamerala na vlasy.

Čierna Zuzanite veľmi pristane. Zdroj: instagram

Na hlave mala už vari všetky farby sveta, ale takúto vychytávku skúsila prvý raz. „Nie nadarmo sa hovorí, že vlasy sú korunou krásy. Tentoraz som sa zverila odborníkom na zapletanie copíkov z kanekalonu. Dokonca mi vlasy svietia pod UV-čkom,“ pochválila sa videom na svojom instagramovom profile.

