Známa influencerka a podnikateľka už odrátavala posledné dni do pôrodu. S manželom Adnanom sa na príchod ich dcérky nevedeli dočkať a o priebehu tehotenstva fanúšikov pravidelne informovala. "Nikdy nepoviem, že som si to užila, lebo by to nebola pravda. Je práveže o dosť ťažšie cvičiť, byť disciplinovaná a pracovať ako som zvyknutá v tomto tele, ale musím povedať, že som si zvykla a že mi bude naozaj divné toto bruško raz nemať. Posledné týždne sú vždy ťažké, lebo sú “dlhé”. Človek čaká a čaká … nevie ako dlho, nevie aký pôrod bude mať a nevie, aký to bude pocit byt rodičom. Tak ležím a čakám, kým prídeš," vyznala sa v príspevku.

Touto fotkou fanúšikom oznámila, že čaká dievčatko. Zdroj: Instagram/llnzz

Čakanie sa skončilo a z brunetky je dnes mama rozkošného dievčatka. "Amina Almaksus, 10.10. 2023.

Táto puzzla nám tak chýbala. Čakali sme na teba celý náš život, bábätko naše, si to najlepšie, čo sa nám kedy podarilo. Milujeme ťa," oznámila Lucia na Instagrame. Pripájame sa ku gratuláciám a rodinke želáme najmä veľa zdravia!