Bukovský svoj postoj otvorene prezentuje vo svojej relácii na YouTube. A aj keď ho viacerí kritizujú za jeho často šokujúce názory, neprekáža mu, že sa odlišuje. Vo svojich radách pokračuje naďalej. Nedávno sa vyjadril aj k celoplošnému testovaniu. „Ak chcete urobiť niečo ako prví na svete, musíte to mať veľmi dobre premyslené, zdôvodnené – a hlavne pripravené. Zrealizovať za krátky čas niečo, čo ešte neurobil, ba ani neskúsil nikto na svete, je alebo megalomanský manier, alebo naivná hlúposť. V jednom aj druhom prípade hrozí celej krajine ešte väčší vnútorný rozkol a medzinárodné fiasko súčasne,“poznamenal na svojej facebookovej stránke.

Bukovský Igor Zdroj: youtube

„Plošné testovanie nie je možné z 200 rôznych dôvodov. Muselo by sa uskutočniť tak, aby bolo zmysluplné, aby bolo bezpečné a aby prinieslo výsledky, ktoré by sa dali použiť. A najmä, aby nevyvolalo ďalšie prehĺbenie a napätie v spoločnosti a konflikty. Preto treba povedať k tomu aj to, že to sú dôvody, prečo by sa to teda nemalo robiť a malo by to byť zastavené,“ povedal nám Bukovský.

„Nie, nepôjdem sa otestovať. Nemám dôvod. A tiež nemám dôvod ani prijímať strašenie a ústavné kroky vlády. To, že sú politici v panike, nie je dôvod, aby som im podľahol aj ja,“ dodal.

Prečítajte si tiež: