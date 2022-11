Viktória pracuje ako operátorka výroby, žije sama v prenajatej izbe. Pracuje už od svojich 15 rokov, aby sa sama dokázala uživiť. Po smrti oboch rodičov ostala sama, má sestry, ale jedna býva vo Švajčiarsku a s mladšou sestrou sa veľmi nestýka. Viki nemala ľahké detstvo ani dospievanie. Po tom, čo vyhorel byt, kde bývala s mamou, boli aj noci, keď spávala na ulici. Našla si brigádu v bare, cez noc pracovala a ráno išla do školy.

Iba 24-ročná Viktória Veselá z Extrémnych premien sa vyjedla na 131 kíl. Zdroj: tv markíza

Nepravidelná životospráva a lacné jedlo spôsobili Viktóriinu nadváhu. No teraz sa cíti dostatočne silná na to, aby to zmenila. Po smrti rodičov bojovala s psychickými problémami. Vrátia sa jej ťažké stavy alebo proti svojim démonom dokáže bojovať? Ako to napokon zvládne, uvidíte už dnes o 20.30 hod. na Markíze.