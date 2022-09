Ako štvrtá sa v 4. sérii Extrémnych premien pustila do boja s kilami Jessica Záhradová (23) z Bratislavy. Ide o mladú blondínku, ktorá mala v čase natáčania iba 21 rokov. Bacuľka sa vyjedla na 135 kíl. S rodičmi má zlý vzťah práve pre svoju nadváhu.

Jessica študuje v Bratislave informačné štúdiá. Duchom aktívna žena však v posledných rokoch skoncovala so športom a išlo to s ňou dolu vodou. Rady si s ňou nevedeli dať ani rodičia, s ktorými nemá úplne ukážkový vzťah. Jediným prianím jej mamy je, aby schudla a začala viesť normálny život. Podľa jej slov všetky problémy sa začali už počas strednej školy, keď sa začala stravovať na internáte: ,,Nevládala behať, športovať, nevládala s nami kráčať. Už vtedy sme to riešili. Chodili sme po doktoroch, vyšetreniach, hrozila jej cukrovka,“ prezradila mama Jessicy, ktorá priznáva, že istý podiel viny má na tom aj ona.

Jessica Záhradová sa vyjedla na 135 kíl. Zdroj: tv markíza

,,Každá naša hádka, ktorá bola pre jedlo, sa skončila plačom. Keď som sa s ňou nechcela hádať, radšej som jej kúpila, čo chcela, ako rozmaznanému malému decku, aby bol pokoj,“ vyznala sa. Samotná Jessica zároveň priznala, že nemala nikdy motiváciu chudnúť. Kamaráti ju brali takú, aká je, a nátlak rodičov tiež nepomohol, malo to na ňu opačný efekt. Mama je v slepej uličke, keď Jessice nedá jesť, čo chce, pohádajú sa, Jessica sa urazí. Keď jej kúpi, čo chce (sladkosti a známy fast food), tak ju zase podporuje v priberaní. Ako to napokon celé zvládne, uvidíte už dnes v šou Extrémne premeny o 20.30 hod. na Markíze.



