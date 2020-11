Keď sa vláda na čele s hlavným hygienikom v októbri rozhodla zavrieť aj fitnescentrá, mnoho ľudí to poriadne vyhecovalo. Jánovi Mikasovi odkazovali, že namiesto toho, aby v nich začal cvičiť, ich zakáže. A vtedy sa ozval tréner z Extrémnych premien Maroš Molnár (47), ktorý načrtol, že by mu pomohol schudnúť. Dvojica má za sebou prvé stretnutie. Na čom sa dohodli?

U Jána Mikasa bolo v pondelok na programe už aj niečo iné ako téma koronavírusu. Konečne sa totiž stretol s Molnárom. Zrejme aj preto, že ľuďom sa nepáčilo, že obézny hygienik odstavil počas pandémie šport. „Píšete mi, aby som pána Mikasa zobral do Extrémnych premien. Ale to nemôže vychádzať z vás, musí to chcieť on sám, urobiť premenu. Hlavne by nemal zakazovať šport,“ zveril sa ešte pred časom tréner na Facebooku. Odvtedy ubehol viac ako mesiac a títo dvaja sa skutočne stretli.

Na snímke predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) a hlavný hygienik SR Ján Mikas. Zdroj: TASR

„Nie som nepriateľom športu, hoci uznávam, že to tak môže pôsobiť. Epidemiologická situácia stále nie je dobrá, preto uvoľňujeme opatrenia postupne, sme opatrní. Počúvam názory i návrhy od ľudí priamo z terénu. Stretol som sa s fitness trénerom Marošom Molnárom. Okrem aktuálne nastavených opatrení v oblasti športu sme hovorili aj o mne ako súkromnej osobe. Nie som totiž ten, kto odporúčania iba dáva, ale aj ich počúva. Odporúčaniami pána Molnára sa budem riadiť,“ napísal Ján Mikas o neformálnom stretnutí.

Na čom sa s Marošom dohodli? „Povedali sme si, čo bude robiť individuálne, čo sa týka stravovania. Stanovili sme si malé krôčky a následne sa v januári stretneme a on sa rozhodne, či sa mi zverí do rúk,“ prezradil nám Molnár, ktorý mu dal na začiatok dobre mienenú radu. „Konkrétne potraviny som mu nezakázal, stanovil som mu, aby jedol pravidelne. Nestravuje sa zle, nepije sladené nápoje, pije vodu, čaje. Tam je problém v nastavení jednotlivých zložiek potravy. Myslím si, že v januári, ak bude dodržiavať stravu, bude to na ňom viditeľné,“netají sa Maroš, ktorý mu vypracuje aj kalorický príjem.

Mikas totiž robil jednu obrovskú chybu. „Povedal som mu, koľko a kedy má jesť, aby nejedol všetko iba večer. Toto robí veľa ľudí. Pošlem mu body, ako si rozdeliť kalorický príjem počas dňa. Dôležité je, že on sám si uvedomil, že zdravie má len jedno. Keď chce začať normálne fungovať a podávať výkon, musí aj on nejaké opatrenie urobiť, tak, ako robí opatrenia voči korone, musí urobiť opatrenia na svojom tele,“dodal známy tréner.