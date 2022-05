Koncom januára sa v tureckých médiách objavili správy, že hviezdna dvojica sa rozišla. S touto informáciou vtedy prišiel bulvárny denník Posta. Ten tvrdil, že Kerem sa pokúsil o zmierenie s Hande, ale tá údajne povedala svojim priateľom, že je koniec a niet cesty späť. Fanúšikovia tak na znovuobnovenie vzťahu môžu zabudnúť. Obaja sa vzájomne prestali sledovať na sociálnych sieťach a vyzerá to tak, že už majú po boku nových partnerov.

Hande Erçel je 28-ročná rodáčka z Turecka, patrí medzi najkrajšie ženy sveta. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CPvcLZwgitL/

Hande pred pár dňami pristihli paparazzi v uliciach Londýna držiac sa za ruku s fešným hereckým kolegom Kaanom Yildirimom, s ktorým účinkovala v roku 2019 v televíznom seriáli Prsteň. Ani jej bývalý partner do vankúša neplače. Kerema novinári spájajú so španielskou herečkou Stephanie Cayo. Hovorí sa, že dvojica, ktorá sa zoznámila vlani v októbri v Španielsku, sa do seba zamilovala na prvý pohľad. Kerem sa dokonca stretol s jej rodinou počas poslednej cesty do Španielska. Časom sa uvidí, či sa šum potvrdí.

