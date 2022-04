Blondínka, ktorá v spomínanej relácii vystupovala ako moderátorka Zuza, bola neodmysliteľnou súčasťou humoristickej relácie Uragán. V roku 2005 si ale nečakane spolu s manželom Martinom zbalila kufre a odletela do Austrálie zdokonaliť sa v angličtine. Zostali tam doteraz. medzičasom sa im narodila dcéra Ella (10) a domov na Slovensko sa vrátiť zatiaľ neplánujú.

Zuzana Šikulová na snímke z roku 2004. Zdroj: Peter Šimončík pre Zdravie 11/2004

Adela Vinczeová a Daniel Dangl si do najnovšieho dielu 2 na 1 ako hosťa pozvali Petra Marcina, ktorého čakalo prekvapenie hneď v úvode relácie. Medzi prvými odkazmi sa totiž objavila práve jeho kolegyňa Uragánu, ktorý sa vysielal od roku 2001 do 2003 na vtedajšej STV a potom do roku 2006 na Markíze ako Hurikán, Zuzana Šikulová. A herca to doslova šokovalo. "Zuzku som videl po dlhých 20 rokoch, stále žije v Austrálii, bolo to milé," prezradil Marcin v markizáckom Teleráne. Herečka sa za tie roky výrazne nezmenila. Stále má blond vlasy, mierne pod plecia. To, ako vyzerá, si môžete pozrieť v galérii.

