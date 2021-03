Máte za sebou už niekoľko vystúpení. Neľutujete zatiaľ účinkovanie v Tvojej tvári?

Zatiaľ maximálna spokojnosť. Povedala som si, že si to sem idem užiť. Nemám tu žiadnu starostlivosť o rodinu, deti, domácnosť, takže sa môžem naplno venovať projektu. Veľmi si užívam aj mladý kolektív, v ktorom som sa ocitla, pretože je zaujímavé ich sledovať, s akou chuťou, s akým nábojom a nasadením idú do každého jedného kola. Je to výzva. Ich táto šou posunie niekde úplne inde, aj keď väčšina z nich už účinkuje v rôznych televíznych projektoch. No myslím si, že ich to katapultuje do toho ozajstného šoubiznisu. Držím im palce. Možno by sme si účinkovanie v tejto šou ešte viac užili, keby bol iný čas. Ostala som tu trochu zaseknutá, pretože som sem prišla na 10 dní s tým, že budem potom každý týždeň pendlovať medzi Viedňou a Malagou. To, že tu ostanem skoro 3 mesiace neustále, nebolo vôbec v pláne.

Zuzana Belohorcová Zdroj: Instagram

Aké to je opäť sa vidieť na obrazovkách?

Bolo to príjemné vidieť sa na televíznej obrazovke po toľkých rokoch. Veľmi milo ma prekvapila reakcia ľudí. Aj v českých médiách písali o mojom výkone, že Madonnu som dala lepšie ako jej samotný originál. Prvé kolá som si užila na maximum. Veľké množstvo kamarátov a fanúšikov mi fandilo až z ďalekej Ameriky, Anglicka, Francúzska, zo Španielska či z Česka alebo zo Slovenska. Veľká vďaka.

Šou si vyžaduje poriadnu kondičku (spev, tanec, herectvo). Ako ste sa s tým popasovali?

Dávam do toho všetko. Vždy sa poctivo pripravujem na jednotlivé číslo. Je to náročné naraz zvládnuť aj rolu speváka, tanečníka či herca. Oni niekedy tie klipy točia týždne, mesiace a my sa musíme za týždeň naučiť spev, herectvo, tanec. Je to náročné. Hovorievam si, že každý týždeň mám inú diagnózu.

