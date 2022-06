Herec poskytol exkluzívny rozhovor pre magazín Sedmička, kde o svojej diagnóze porozprával. „Dnes som sa dozvedel, že je to rakovina. Tak mi držte palce. Mám sa kvôli tomu po*sať? Medicína robí míľové kroky vpred, tak sa na ne spolieham. Spolieham sa na to, že sa mi dnu do hlavy nedostane,“ povedal Pavel, ktorý sa podrobil zákroku za uchom a z nálezu sa napokon vykľul nádor.

Zuzana Kronerová a Pavel Nový vo filme Baba z ľadu. Zdroj: rtvs

„Zoškrabávali mi to z kosti a dali mi tam kus z kože z krku a dúfam, že to tým pádom budem mať z krku. Uvidíme, kam sa to vyvinie, ale už som bol mŕtvy a viem, že je to len sekunda,“ zaspomínal si herec na rok 2007, keď trpel zdravotnými problémami spojenými so západonílskou horúčkou. Herec Pavel Nový patrí k partii, s ktorou bude už navždy spojený film S tebou mě baví svět.

