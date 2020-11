Herečka Viki Ráková (39) a obľúbený seriál Susedia sa opäť vrátili na televízne obrazovky. V ôsmej sérii sa rozhodne bude načo tešiť. Seriálová Ildikó nám prezradila nielen zaujímavosti o nových postavách, ale aj to, ako v súkromí vychádza so svojimi kolegami.

Na obrazovky sa vracia ôsma séria Susedov. Ako vnímate tento obrovský úspech aj po toľkých rokoch?

Je to naozaj veľmi príjemné a veľmi nás teší táto priazeň našich divákov.

Počas natáčania siedmej série ste otehotneli a zakomponovali to aj do deja. Susedia sa tak rozrástli o nového člena, bábätko Ildikó a Lászla. Majú sa v súvislosti s ním diváci na čo tešiť?

Keďže sa rozhodlo a sama si myslím, že rozumne, že Ágostona nebude hrať živé (reálne) dieťa, takže bude viac-menej iba v kočíku. Ale diať sa okolo neho určite bude všeličo.

Čo čaká Susedov v novej sérii?

Tak ja (teda Ildikó) budem mať plnú hlavu našich detí, robotu, či domácnosť. Do ,, partie,, však pribudnú ďalšie veľmi zaujímavé postavy, ale aj priestory, kde sa toho tiež veľa zábavného udeje. Pribudol nový priestor – park, kam budú chodiť Lászlo s Františkom kočíkovať syna a vnuka. A práve v ňom sa objavia dve nové postavy – bufetár, ktorého hrá Marcel Ochránek a bezdomovec Jožko, ktorého si zahrá Pavol Plevčík.

Ako v súkromí vychádzate s vašimi seriálovými kolegami?

Veľmi dobre! Keďže sa poznáme už toľko rokov, naozaj mám pocit, že sme si veľmi blízki. Vieme o sebe veľa, o svojich problémoch, ale aj radostiach a aj sa veľa nasmejeme.

Minulý rok v septembri ste sa stali dvojnásobnou mamičkou. Ako si túto úlohu užívate?

Doteraz to bol celkom veget. Ale ako náš malý Benjamín začal chodiť, musíme byť nonstop pri ňom. Už máme šuflíkové obdobie, takže neustále upratovanie a musíme byť vždy v strehu, kam vylezie a čo vyvedie. No a k tomu ešte aj starší syn, ktorý je tiež poriadna strela. Pre mňa je však zadosťučinenie, keď ich sledujem, ako sa veľmi ľúbia.

Andy Kraus sa pred pár mesiacmi oženil. Na svadbe ste však neboli, pochopiteľne, pre zložitú situáciu. Štrngli ste si osobne neskôr?

Nebola som, lebo môj muž musel náhle odísť a s dvoma malými deťmi byť na obrade, to by si asi nikto neužil. Ale áno, mali sme spoločné posedenie, kde sme im zablahoželali.

S partnerom Robertom a deťmi žijete stále v maďarskom Györe?

Už rok žijeme na južnom Slovensku. Čo sa týka natáčania, dochádzate? Alebo ako to momentálne riešite?

Áno. Dochádzam. Tým, že nenakrúcame každý deň a ani od skorého rána až do večera, dá sa to úplne bez problémov zvládnuť.

