Populárny kubánsky herec Mario Cimarro je v našich končinách známy z mnohých telenoviel, no najmä ako nezabudnuteľný Juan zo Skrytej vášne. V roku 2018 navštívil aj Bratislavu a práve tu spoznal aj svoju lásku Broňu. Dvojica aktuálne žije v zahraničí a spoločný život si užíva, ako sa len dá.

Juan Reyes z telenovely Skrytá vášeň si získal obrovské množstvo fanúšičiek. No v našich končinách je známy aj vďaka tomu, že už dva roky randí so slovenskou kráskou, finalistkou Miss Slovensko z roku 2015 Bronislavou Gregušovou. Dokonca ju stihol požiadať o ruku a spoločne si užívajú luxusný život.

Broňa Gregušová si život v slnečnom Los Angeles užíva. Aktuálne ju živí biznis s kozmetikou. Zdroj: Instagram/bronigregus

Dvojica momentálne vyrazila na dovolenku do krajiny polmesiaca. Namierili si to do tureckej Kapadokie, ktorá je charakteristická skalnými útvarmi a množstvom výletných balónov. Zaľúbené hrdličky si užívajú nielen jeden druhého, ale aj neuveriteľný pohľad na čarovnú krajinu. Fotkami z krásneho výletu zaplavujú sociálnu sieť a mnohí im iba tíško závidia.

