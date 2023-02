Na Markíze odštartovala dramatická novinka Klamstvo. Hlavnými hrdinami sú Tomáš Maštalír (45) a nie až tak „okukaná” herečka Monika Horváthová (30). Pamätať si ju môžete zo seriálu Nemocnica, v ktorej ju práve pre tento projekt nahradila Monika Šagátová. So snúbencom Dominikom majú dcérky Emíliu a Melániu – prečo sa im do svadby nechce?

Monika Horváthová vymenila projekty aj televízie a momentálne ju diváci budú môcť vídať v slovenskej adaptácii seriálu Liar, do ktorej sa pustila Markíza. Už od prvej časti je jasné, že svojej úlohy sa zhostila bravúrne. Monika hrá sympatickú učiteľku gymnázia, ktorej sa po rande so špičkovým chirurgom Andrejom Rosickým totálne zmení život. Ráno sa zobudí v posteli celá zmätená a následne ho obviní zo znásilnenia.



V súkromí však u nej žiadna dráma nehrozí. Už niekoľko rokov tvorí pár s Dominikom, s ktorým sa pozná už 11 rokov. Na začiatku minulého roka ju dokonca požiadal o ruku. Svadba sa však stále nekonala. Prečo? „Plánovali sme svadbu v exotike, takže sme sa obzerali po rezortoch. Dokonca som si už skúšala šaty... Ale prišlo Klamstvo a museli sme si dať pauzu,” povedala dávnejšie pre Nový čas pre ženy.



Tomáš Maštalír a Monika Horváthová v prvom dieli seriálu Klamstvo. Zdroj: TV Markíza

Moniku sme stretli aj na nedávnej premiére Klamstva, kde nám povedala viac. „Áno, svadbu stále plánujeme, ale uvidíme, kedy na to vôbec bude čas. Popravde sa nám do svadby veľmi nechce – najmä organizačne. My sme takí lenivci a veľmi sa pohrávame s myšlienkou, že to spravíme na úrade s dvoma svedkami a v prítomnosti našich dvoch dcér. Aspoň ušetríme peniaze,” prezradila nám. Veľkolepá hostina s množstvom pozvaných sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou konať nebude. Napínavý seriál Klamstvo môžete sledovať každý pondelok večer o 20.30 na Markíze.