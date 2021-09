Pred dvadsiatimi rokmi s vašou reláciou Kakao vstávali takmer všetky deti. Ako si na toto obdobie spomínate?

Moje spomienky sú doteraz veľmi živé. Pretože stále - a to je veľmi, ale naozaj veľmi príjemné - keď človek niekam príde, stále má divákov. Sú o 20 rokov starší, ale stále sú to diváci a stále nás niekde oslovujú, stále si to pamätajú, občas, keď sa niekde zjavíme, tak nám donesú knihu, ktorú si vtedy kúpili… Takže je to veľmi živé a vlastne nielen spomienka, ale stále je to živá súčasnosť, i keď je to priam absurdné. Keď teraz nakrúcam napríklad Karavan, tak deti, ktoré tam so mnou účinkujú, za mnou niekedy chodia a hovoria: Moja mama vás pozdravuje, že vás pozerala, keď bola menšia. Je to veľmi zvláštne, že sa kruh tak pekne vracia a je to veľmi príjemné.

Spolu s Igorom Adamcom vám „prischla" prezývka kakaovníci. Ako ste to vnímali?

Úplne prirodzene. Názov Kakao vymyslela televízia, v ktorej sme začínali. Myslím, že to bolo náhodou, ale vymysleli geniálny názov pre reláciu. My s kolegom sme to už iba nejako rozvinuli, že kakaovníci, do skakavenia a tak. Hrali sme sa s tým. Bol to prince existence pre deti - hrať sa so slovíčkami, situáciami, s hosťami. Ten názov je skoro neprekonateľný.

Igor Adamec a Martin Vanek v detskej relácii Kakao. Zdroj: tv markíza

Ste s Igorom Adamcom v kontakte aj po rokoch? Stretávate sa?

Samozrejme, stretávame sa, občas niečo aj spolu vymýšľame, spolu pracujeme aj fyzicky spolupracujeme, že si navzájom pomáhame, jeden druhému maľujeme, sťahujeme… Aj v Ružinovskej televízii sme spolu pracovali a máme jeden projekt vo vzduchu. Ten vzťah sa nedá pretrhnúť.

V súčasnosti sa veľký dôraz na detské televízne relácie nekladie. Čo si myslíte, prečo je to tak?

Robiť detskú reláciu je veľmi ťažké. Zdá sa to byť jednoduché, že urobím nejaké farebné pozadie, rozdám kocky a je to. Ale je to ,naopak, ťažké. Hovorí sa, že deti sú najnáročnejší diváci, ale nie je to, nanešťastie, pravda. Deti si nemôžu vyberať. Ak sa ja napríklad rozhodnem, že si kopnem do zadku, tak nemajú šancu povedať nie, berú to. Je to najľahšie pustiť kreslenú rozprávku a deti pri nej sedia, ale chýba komunikácia s deťmi, ich prirodzenosť, čo narozprávajú, ako fungujú, ako prejavujú emócie, nenávisť a hádku - to na obraze veľmi chýba. A dnes zisťujeme, aké náročné je pripraviť to, čo by sme chceli, aby sa na obrazovku dostalo.

